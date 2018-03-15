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В «горьковке» пройдет акция к Международному дню человека с синдромом Дауна
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В «горьковке» пройдет акция к Международному дню человека с синдромом Дауна 

АиФ Волгоград 15 марта 2018
Фото: АиФ Волгоград
В Волгограде 21 марта состоится акция «Солнечные дети в Библиотеке», посвященная людям с синдромом Дауна.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе библиотеки имени Горького, на мероприятии выступит ансамбль перкуссионных инструментов «Маленькая страна». Кроме того, в рамках акции прозвучат фортепианные пьесы. Дети с синдромом Дауна покажут сцену из спектакля «Дядюшка Улитка».
В программе также запланирована книжная выставка «Когда тебя любят, возможно все!», на которой будут представлены книги из фондов «горьковки» и Общества помощи детям имени Л. Выготского. Акция пройдет в актовом зале библиотеки имени Горького в 17:00. Вход свободный.
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