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Итальянское фестивальное кино покажут в «Орленке
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Итальянское фестивальное кино покажут в «Орленке 

Собака 15 марта 2018
Фото: Собака
Фестиваль итальянского кино «Прогулка по Италии» откроется в «Орленке» 22 марта. Об этом сообщают организаторы.
Зрителям покажут фильмы IV Российско-итальянского кинофестиваля — самого масштабного италоязычного фестиваля России.
В этом году открывать «Прогулку по Италии» будет премьера от самого звездного комедийного дуэтв современной Италии Сальво Фикарра и Валентино Пиконе — «Закону тут не место». На закрытии фестиваля — не менее громкая премьера: лауреат 73-го Венецианского МКФ, история о юных певицах-сиамских близнецах «Неделимые» Эдоардо де Анджелиса. Так же в программе присутствуют короткрметражные ленты.
В целом акцент фестиваля сделан на новые итальянские комедии.
Фестиваль будет проходить с 22 по 28 марта в кинотеатре «Орленок».
Все фильмы будут транслироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
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