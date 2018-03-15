Итальянское фестивальное кино покажут в «Орленке

Фестиваль итальянского кино «Прогулка по Италии» откроется в «Орленке» 22 марта. Об этом сообщают организаторы.

Зрителям покажут фильмы IV Российско-итальянского кинофестиваля — самого масштабного италоязычного фестиваля России.

В этом году открывать «Прогулку по Италии» будет премьера от самого звездного комедийного дуэтв современной Италии Сальво Фикарра и Валентино Пиконе — «Закону тут не место». На закрытии фестиваля — не менее громкая премьера: лауреат 73-го Венецианского МКФ, история о юных певицах-сиамских близнецах «Неделимые» Эдоардо де Анджелиса. Так же в программе присутствуют короткрметражные ленты.

В целом акцент фестиваля сделан на новые итальянские комедии.

Фестиваль будет проходить с 22 по 28 марта в кинотеатре «Орленок».

Все фильмы будут транслироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.