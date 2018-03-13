Места из любимых мультфильмов существуют 

3/18 Замок принцессы Авроры из мультфильма "Спящая красавица" (1959).
Фото:
Кадр из мультфильма "Спящая красавица"
4/18 Замок Нойшванштайн баварского короля Людвига II около городка Фюссен. Уолт Дисней увидел Нойшванштайн в 30-е годы, когда путешествовал по Европе, и настолько поразился его сказочным видом, что решил увековечить замок в мультфильме.
16/18 Шильонский замок расположен на Швейцарской Ривьере, у кромки Женевского озера, рядом с городом Монтрё. Это эталонный замок, именно такими их изображают в сказках: 25 каменных построек разной формы и размеров, остроконечные крыши из красной черепицы и, конечно же, живописный вид вокруг.
17/18 Замок принцессы Мериды из мультфильма "Храбрая сердцем"
Фото:
Кадр из мультфильма "Храбрая сердцем"
18/18 Disney собирались снять мультфильм, действие которого происходило бы в неизвестной и таинственной стране, но дух Шотландии в "Храброй сердцем" повсюду: туманы, пасмурная погода, затянутое серыми облаками небо, каменистые горы и густые леса. Вот и шотландский средневековый замок Данноттар очень напоминает замок Мериды.
Города, водопады и замки в мультфильмах Disney выглядят настолько сказочно, что представить их в реальности просто невозможно! Но оказывается, замок спящей красавицы, дворец принцессы Жасмин из "Аладдина", гигантский водопад из мультфильма "Вверх", уютный городок Белль из "Красавицы и чудовища" существуют. Чем вдохновлялись мультипликаторы — в нашей фотогалерее.