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Места из любимых мультфильмов существуют
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Места из любимых мультфильмов существуют 

Рамблер 13 марта 2018
Оказывается, мультипликаторы черпали вдохновение в реальности.
1/18  Замок принцессы Жасмин из мультфильма "Аладдин" (1992).
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2/18  Индийский Тадж-Махал в Агре. Говорят, мультипликаторы вдохновлялись именно этой мечетью. Кстати, в мультфильме город главного героя Аладдина и его возлюбленной Жасмин назывался Аграба.
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3/18  Замок принцессы Авроры из мультфильма "Спящая красавица" (1959).
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4/18  Замок Нойшванштайн баварского короля Людвига II около городка Фюссен. Уолт Дисней увидел Нойшванштайн в 30-е годы, когда путешествовал по Европе, и настолько поразился его сказочным видом, что решил увековечить замок в мультфильме.
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5/18  Городок, в котором жила Белль из мультфильма "Красавица и чудовище" (1991).
Фото:
6/18  Архитектурный стиль и шарм Риквира в Эльзасе вдохновил мультипликаторов на создание уютного городка, в котором жила Белль с отцом и сестрами.
Фото:
7/18  Райский водопад из мультфильма "Вверх" (2009).
Фото:
8/18  Прототипом райского водопада стал Анхель, расположенный в Венесуэле, на территории Национального парка Канайма. Он считается самым высоким водопадом в мире.
Фото:
9/18  Замок в мультфильме "Атлантида: Затерянный мир" (2001).
Фото:
10/18  Мультипликаторы рассказали, что изучали архитектуру Камбоджи и их очень вдохновили высокие и изящные башни гигантского индуистского храмового комплекса Ангкор-Вата, посвященного богу Вишну.
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11/18  Мир Симбы в мультфильме "Король Лев" (1995).
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12/18  Серенгети – регион в Восточной Африке, который знаменит богатейшим животным миром. Примерно пятьсот видов птиц и три миллиона особей крупных животных обитают на бескрайних равнинах парка.
Фото:
13/18  Королевский дворец из мультфильма "Рапунцель: Запутанная история" (2012).
Фото:
14/18  Мон-Сен-Мишель — небольшой скалистый остров, превращенный в остров-крепость, на северо-западном побережье Франции.
Фото:
15/18  Замок принца Эрика в "Русалочке" (1998).
Фото:
16/18  Шильонский замок расположен на Швейцарской Ривьере, у кромки Женевского озера, рядом с городом Монтрё. Это эталонный замок, именно такими их изображают в сказках: 25 каменных построек разной формы и размеров, остроконечные крыши из красной черепицы и, конечно же, живописный вид вокруг.
Фото:
17/18  Замок принцессы Мериды из мультфильма "Храбрая сердцем"
Фото:
18/18  Disney собирались снять мультфильм, действие которого происходило бы в неизвестной и таинственной стране, но дух Шотландии в "Храброй сердцем" повсюду: туманы, пасмурная погода, затянутое серыми облаками небо, каменистые горы и густые леса. Вот и шотландский средневековый замок Данноттар очень напоминает замок Мериды.
Фото:
Города, водопады и замки в мультфильмах Disney выглядят настолько сказочно, что представить их в реальности просто невозможно! Но оказывается, замок спящей красавицы, дворец принцессы Жасмин из "Аладдина", гигантский водопад из мультфильма "Вверх", уютный городок Белль из "Красавицы и чудовища" существуют. Чем вдохновлялись мультипликаторы — в нашей фотогалерее.
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