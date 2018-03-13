Места из любимых мультфильмов существуют 

1/18 Замок принцессы Жасмин из мультфильма "Аладдин" (1992). Фото: Кадр из фильма "Аладдин"

2/18 Индийский Тадж-Махал в Агре. Говорят, мультипликаторы вдохновлялись именно этой мечетью. Кстати, в мультфильме город главного героя Аладдина и его возлюбленной Жасмин назывался Аграба. depositphotos.com Фото:

3/18 Замок принцессы Авроры из мультфильма "Спящая красавица" (1959). Фото: Кадр из мультфильма "Спящая красавица"

4/18 Замок Нойшванштайн баварского короля Людвига II около городка Фюссен. Уолт Дисней увидел Нойшванштайн в 30-е годы, когда путешествовал по Европе, и настолько поразился его сказочным видом, что решил увековечить замок в мультфильме. depositphotos.com Фото:

5/18 Городок, в котором жила Белль из мультфильма "Красавица и чудовище" (1991). Фото: Кадр из мультфильма "Красавица и чудовище"

6/18 Архитектурный стиль и шарм Риквира в Эльзасе вдохновил мультипликаторов на создание уютного городка, в котором жила Белль с отцом и сестрами. depositphotos.com Фото:

7/18 Райский водопад из мультфильма "Вверх" (2009). Фото: Кадр из мультфильма "Вверх"

8/18 Прототипом райского водопада стал Анхель, расположенный в Венесуэле, на территории Национального парка Канайма. Он считается самым высоким водопадом в мире. depositphotos.com Фото:

9/18 Замок в мультфильме "Атлантида: Затерянный мир" (2001). Фото: Кадр из мультфильма "Атлантида: Затерянный мир"

10/18 Мультипликаторы рассказали, что изучали архитектуру Камбоджи и их очень вдохновили высокие и изящные башни гигантского индуистского храмового комплекса Ангкор-Вата, посвященного богу Вишну. depositphotos.com Фото:

11/18 Мир Симбы в мультфильме "Король Лев" (1995). Фото: Кадр из фильма "Король Лев"

12/18 Серенгети – регион в Восточной Африке, который знаменит богатейшим животным миром. Примерно пятьсот видов птиц и три миллиона особей крупных животных обитают на бескрайних равнинах парка. depositphotos.com Фото:

13/18 Королевский дворец из мультфильма "Рапунцель: Запутанная история" (2012). Фото: Кадр из мультфильма "Рапунцель: Запутанная история"

14/18 Мон-Сен-Мишель — небольшой скалистый остров, превращенный в остров-крепость, на северо-западном побережье Франции. depositphotos.com Фото:

15/18 Замок принца Эрика в "Русалочке" (1998). Фото: Кадр из мультфильма "Русалочка"

16/18 Шильонский замок расположен на Швейцарской Ривьере, у кромки Женевского озера, рядом с городом Монтрё. Это эталонный замок, именно такими их изображают в сказках: 25 каменных построек разной формы и размеров, остроконечные крыши из красной черепицы и, конечно же, живописный вид вокруг. depositphotos.com Фото:

17/18 Замок принцессы Мериды из мультфильма "Храбрая сердцем" Фото: Кадр из мультфильма "Храбрая сердцем"