Отличные фильмы 2017 года, которые вы пропустили

Чаще всего зрители ходят в кинотеатры смотреть широко раскрученные блокбастеры, в рекламу которых влили несколько годовых бюджетов небогатых африканских стран, и на классные фильмы, которым не досталось столько промо, времени уже не остается.

Хорошо, что есть ivi, где можно наверстать упущенное.

"Чудо"

"Ван Гог. С любовью, Винсент" Мальчик Август Пулман такой же, как и все остальные мальчишки: он любит «Звездные войны», свою собаку и компьютерные игры. Но он очень особенный — Август перенес почти три десятка операций, после которых научился дышать, говорить и улыбаться. Из-за редкой генетической болезни лицо мальчику «сшили» врачи. И теперь Август, который до сих пор учился только дома с мамой, должен пойти в обычную школу, к обычным детям.

Первый в мире фильм, который полностью нарисован масляными красками на холстах, рассказывает о жизни и смерти Винсента Ван Гога. Эту ленту создали более ста художников, отрисовавшие каждый кадр в той же технике, в которой работал мастер. В этом году картина была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». "Дело храбрых"

В 2013 году пожарная команда «Granite Mountain Hotshots» смогла остановить страшный лесной пожар в Аризоне. Но в ходе тушения 19 пожарных оказались окружены огнем, который изменил направление движения вслед за переменившимся ветром, и погибли. "Собачья жизнь"

История собаки, проживающей несколько жизней, каждый раз у новых хозяев и в новом теле другой породы. Пожалуй, самый милый фильм 2017 года. "Одаренная"

Фрэнк Адлер живет маленьком городке на берегу океана и один воспитывает свою племянницу. Он очень старается, чтобы её детство было спокойным, беззаботным и наполненным радостью, Но Мэри очень способная, а у её бабушки свои представления о том, как должно сложиться будущее внучки и что надо делать с её математическим талантом. Уверенная в свой правоте женщина собирается зайти далеко. "Ветреная река"

"Он и Она" В индийской резервации, расположенной в штате Вайоминг, нашли тело местной девушки. Расследовать дело отправлена молодая сотрудница ФБР , которая оказалась не готова ни к местным погодным условиям, ни к нюансам индейского сообщества. Джейн просит о помощи местного егеря, прошлое которого на дает ему относиться к делу беспристрастно…

Это красивая, легкая и восхитительная история Виктора и Сары, которые встретились в баре, зацепились языками и провели вместе следующие сорок пять лет. Одну из главных ролей в фильме играет залитый солнцем Париж. "Стеклянный замок"

"Девушка в тумане" Бри Ларсон, Наоми Уоттс Вуди Харрельсон в экранизации реальной истории о семье нонконформистов, живущих то там, то тут. Отец-алкоголик и эксцентричная творческая мать растят детей так, чтобы они не зацикливались на их бедности и развивали воображение.