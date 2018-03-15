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FOX готова перезапустить «Баффи» с Джоссом Уидоном во главе
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FOX готова перезапустить «Баффи» с Джоссом Уидоном во главе 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: Попкорн News
Компания 20th Century Fox Television мечтает о перезапуске культового молодежного сериала 90-х "Баффи — истребительница вампиров". Однако такое решение может быть принято только в том случае, если будет получено согласие автора сериала Джосса Уидона.
"Баффи — истребительница вампиров", вероятно, самое старое шоу, которое мы хотели бы возродить. Это то, о чем мы часто говорим между собой. Джосс Уидон — один из величайших авторов, с которыми мы когда-либо работали. Когда Джосс решит, что пришло время, мы обязательно сделаем это. Перезагрузки на самом деле не являются важной частью нашего производства. Как правило, все начинается именно с инициативы создателей оригинальных шоу", — сказал он.
Напомним, что сериал "Баффи — истребительница вампиров" демонстрировался с 1997 года. В нем на разных этапах снимались Сара Мишель Геллар, Николас Брендон, Элисон Хэннигэн, Энтони Хэд, Джеймс Марстерс, Эмма Колфилд, Мишель Трахтенберг, Дэвид Бореаназ, Харизма Карпентер, Кристин Сазерленд и другие артисты. Проект претендовал на ряд престижных премий, в том числе и "Золотой глобус". В среде фанатов он заслужил статус культового.
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