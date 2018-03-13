Джефф Голдблюм вернётся к роли Йена Малкольма в стратегии по «Миру юрского периода»

«Эта игра получает от меня десять Голдблюмов из десяти возможных», — заявил актёр в ролике.

По словам Голдблюма, он будет «сопровождать пользователей всю игру». По всей видимости, игроки будут проходить обучение у доктора Малкольма и получать от него задания.

Jurassic World Evolution — стратегия от разработчиков Elite: Dangerous, в которой необходимо строить собственный парк динозавров и развивать его. Анонс состоялся на выставке Gamescom 2017, а релиз запланирован на лето 2018-го.

В образе Малкольма Голдблюм появлялся в двух первых фильмах серии «Парк юрского периода». К роли он также вернётся в сиквеле «Мира юрского периода», выходящем в прокат 7 июня 2018 года.

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