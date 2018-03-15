В двух словах: Джефф Голдблюм озвучит Jurassic World Evolution, День Св. Патрика в COD: WW2 и прочее

Джефф Голдблюм , актер, исполнивший роль доктора Яна Малкольма в «Парке Юрского периода» в 1993 году и исполняющий роль того же доктора в выходящем в июне «Мире Юрского периода 2», озвучит еще и экономическую стратегию Jurassic World Evolution, что разрабатывается компанией Frontier Developments (они самые, хозяева «Элиты»). Где он опять будет Малькольмом. В игре, напомним, предстоит взять под контроль остров с динозаврами и привести его к процветанию. Обещаны генная инженерия для выведения новых пород ящеров, аттракционы, моральные дилеммы и тактические решения. Релиз игры назначен на это лето на ПК и консолях.

* Специально ко Дню Святого Патрика в Call of Duty: WW2 стартует тематическое событие — операция «Слава Ирландии». По случаю чего в игру добавлены новый временный режим, две коллекции снаряжений и специальные приказы с контрактами, обещающими особые награды. Тематическое многоборье «Охота на лепрекона» будет действовать в режимах Командный бой, Превосходство, Убийство подтверждено и Опорный пункт. Только с тем изменением, что на карте будет прятаться зомби-лепрекон, за убийство которого дадут ценную награду. Карта Shipment 1944 является переосмыслением классической локации, и общий доступ к ней откроется завтра. Кроме того, в игре появится тематическое снаряжение, пистолет-пулемет М-38 и ручной пулемет MG.81.

* Если кого-то душит жаба платить за псевдоисторический боевик For Honor 1999 рублей, то для них Ubisoft подготовила более дешевое предложение — стартовое издание за 799 рублей. В нем полностью открытыми являются только три героя: Страж, Кэнсэй и Хольдар. Еще за троих можно будет играть в зависимости от выбранной фракции. Только этих героев нельзя кастомизировать и давать им новое снаряжение. Но если их открыть за сталь, то ограничения пропадут. Прочие герои тоже будут доступны за сталь, но гораздо дороже, чем для пользователей стандартного издания. Стартовое издание поддерживает DLC, и с ними их герои не будут стоить ничего. В то же время мультиплеерные режимы и одиночная кампания открыты без ограничений.

* War Thunder обновилась до версии 1.77. Обновление получило название «Буря», и его главной особенностью является движок Dagor Engine 5.0. Благодаря ему в игре теперь присутствуют новая технология создания ландшафта, новые алгоритмы рельефного текстурирования, реалистичные эффекты грязи и луж, новое сглаживание, крутые тени, почти настоящие дождь, туман и дым. Ну и также всякая новая техника, улучшенный звук и изменения на локациях и в миссиях.