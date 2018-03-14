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Актеры «Игры престолов» плакали, узнав, кто умрет
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Актеры «Игры престолов» плакали, узнав, кто умрет 

Рамблер 14 марта 2018
Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Актеры популярной саги плакали все без исключения, узнав о всех смертях, которые ждут их героев в финальном сезоне сериала. Тем не менее, слегка оправившись от шока, они 15 минут стоя аплодировали создателям проекта.
Франческа Орси, входящая в руководство телеканала HBO, сказала, что актеры до последнего не видели сценарий. А потому для них стало новостью, что все герои картины будут гибнуть один за другим, как уверяет сама Орси.
Поклонники сериала привыкли, что в нем постоянно умирают персонажи. К счастью, в последних сезонах вырисовалась группа звезд, которые, казалось бы, попали в касту неприкосновенных. И новость о том, что в «Игре престолов» умрут все любимые герои опечалила фанатов. Тем не менее они уверены, что руководство сериала снова лукавит, ведь кто-то же из персонажей все же должен остаться в живых.
Напомним, что финальный сезон сериала запланирован к выходу летом 2019 года.
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