Томми Вайсо хочет исполнить роль Джокера

Студия Warner Bros занимается производством фильма о молодом Джокере. Это будет мрачная история о 80-х, которую экранизирует режиссер комедий "Мальчишник" и "Парни со стволами" Тодд Филлипс

Однако актер Томми Вайсо, автор фильма "Комната", который неофициально считают худшим в истории, оказывается, тоже претендует на роль Джокера и даже записал пробы, опубликовав видеоролик на канале The Nerdist.

Yes! I want to be THE JOKER!



Fan art by @aitesamfarooq02 pic.twitter.com/dteVXDikgm— Tommy Wiseau (@TommyWiseau) 11 февраля 2018 г.

За основу он взял образ Джокера актера Хита Леджера из "Темного рыцаря".