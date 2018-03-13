Томми Вайсо хочет исполнить роль Джокера 

Студия Warner Bros занимается производством фильма о молодом Джокере. Это будет мрачная история о 80-х, которую экранизирует режиссер комедий "Мальчишник" и "Парни со стволами" Тодд Филлипс.
Похоже, исполнитель главной роли пока не утвержден. Сначала ходили слухи, что Джокера сыграет Леонардо Ди Каприо, потому что режиссером должен был стать Мартин Скорсезе. Когда же режиссерское кресло занял Филлипс, заговорили о том, что роль безумного злодея достанется Хоакину Фениксу.
Однако актер Томми Вайсо, автор фильма "Комната", который неофициально считают худшим в истории, оказывается, тоже претендует на роль Джокера и даже записал пробы, опубликовав видеоролик на канале The Nerdist.
Yes! I want to be THE JOKER!
Fan art by @aitesamfarooq02 pic.twitter.com/dteVXDikgm— Tommy Wiseau (@TommyWiseau) 11 февраля 2018 г.
За основу он взял образ Джокера актера Хита Леджера из "Темного рыцаря".