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Кэмерон Диаз «завершила» карьеру
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Кэмерон Диаз «завершила» карьеру 

Рамблер 13 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Знаменитая голливудская актриса намерена завершить карьеру в кинематографе. Официального заявления пока не было, о желании Кэмерон покончить с кино сообщила ее подруга и коллега по съемочной площадке Сельма Блэр.
В одном из интервью Блэр посетовала, что ее мечта о продолжении комедии "Милашки", где они снимались вместе с Кэмерон Диаз, несбыточна:
"Мне бы очень хотелось сыграть в продолжении, но Кэмерон покончила с актерской карьерой. Она так и сказала мне: "С меня хватит".
В 2014 году Кэмерон Диаз начала встречаться с музыкантом и участником группы Good Charlott Бэнджи Мэдденом, за которого вскоре актриса вышла замуж. С тех пор сниматься Диаз перестала, никаких громких проектов с ней в главной роли не ожидается.
"У нее отличная жизнь. Даже не знаю, какой ценой можно Кэмерон можно было бы вернуть в киноиндустрию. Она счастлива", — говорит Сельма.
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