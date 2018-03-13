Кэмерон Диаз «завершила» карьеру 

В одном из интервью Блэр посетовала, что ее мечта о продолжении комедии "Милашки", где они снимались вместе с Кэмерон Диаз, несбыточна:

"У нее отличная жизнь. Даже не знаю, какой ценой можно Кэмерон можно было бы вернуть в киноиндустрию. Она счастлива", — говорит Сельма.

В 2014 году Кэмерон Диаз начала встречаться с музыкантом и участником группы Good Charlott Бэнджи Мэдденом, за которого вскоре актриса вышла замуж. С тех пор сниматься Диаз перестала, никаких громких проектов с ней в главной роли не ожидается.