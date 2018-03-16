Кит Харингтон не хочет больше играть Джона Сноу

Звезда культового сериала «Игра престолов» Кит Харингтон заявил, что по окончании восьмого сезона, он больше не хочет иметь ничего общего со своим героем! «Я знаю, сейчас идет работа над спин-оффами нашего шоу. Но лично я не намерен принимать участие ни в одном из них!» — категорично заявил 31-летний Харингтон. Эта новость стала серьезным ударом для фанатов сериала, ведь они уже предвкушали появление одного из самых своих любимых героев в каком-нибудь из «боковых ответвлений» «Игры…». Коллеги Кита по шоу пока воздерживаются от каких-либо комментариев.

Тем временем, сейчас полным идет разработка целых пяти (!) спин-оффов. Однако самые первые подсчеты показали, что новые шоу могут столкнуться с непреодолимыми трудностями в плане финансирования. Как показала калькуляция, один сезон каждого из новых шоу обойдется его создателям не меньше, чем в 50 миллионов долларов! На это придется пойти, если мы не хотим понизить «планку качества», установленную основным шоу. Причем, значительную доля расходов придется на выплату гонораров задействованным актерам.

Удивляться этому не приходится, ведь, по официальным сведениям, все основные звезды сериала — сам Кит, Эмилия Кларк Лина Хиди , Питер Динкейдж — получали каждый не меньше, чем по полмиллиона долларов за один эпизод! Харингтон, который, разумеется в курсе финансовых проблем творцов спин-оффов, позволил себе пошутить в связи с этим. «Я предложил бы перенести действие „Игры…“ на триста лет назад. Получится не менее увлекательно, зато удастся сэкономить массу денег!». Актер, имел ввиду, что если набрать новых актеров, что было бы логично, для перевоплощения в героев более древней эпохи мира «Игры…», то вряд ли они сразу запросят так много.