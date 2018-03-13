Искусство повсюду: кадры нового фильма «Зови меня своим именем» перенесли на полотна Клода Моне

Если искусство соединить с искусством, то выходит… искусство! Такой вывод можно сделать, посмотрев на инстаграм «Зови меня Моне» (Call Me by Monet). В аккаунте живописно сочетаются полотна знаменитого импрессиониста Клода Моне и кадры из нового фильма «Зови меня своим именем».

Выбор художника неслучаен. Автор книги, по которой снимался фильм, признается, что при написании романа вдохновлялся именно картинами Моне. К тому же в самом фильме есть сцена, которая снималась в месте, мелькавшем у импрессиониста на полотнах.

Публикация от Call Me by Monet (@cmbynmonet)

Мар 4, 2018 в 10:02 PST Создатель аккаунта — Мика Лабраг (Mika Labrague), 22-летняя девушка с Филиппин, захотевшая вставить некоторые кадры из фильма в шедевры импрессионистской живописи.

Публикация от Call Me by Monet (@cmbynmonet)

Фев 25, 2018 в 2:42 PST Мика признается, что ее медиапроект родился исключительно из интуиции. Девушке показалось, что многие сцены и дух всей истории идеально подходят к творениям Моне.

Публикация от Call Me by Monet (@cmbynmonet)

Фев 23, 2018 в 10:51 PST Посмотреть этот аккаунт стоит хотя бы из-за удовлетворения потребности в эстетике. Просматривание всех этих коллажей доставляет визуальное удовольствие.

Публикация от Call Me by Monet (@cmbynmonet)

Фев 17, 2018 в 7:37 PST Сам концепт кажется максимально простым и осмысленным одновременно. По большей части это всего лишь отсылка к художнику XIX века. Но, с другой стороны, догадаться об этом и сделать действительно что-то стоящее — дорогого стоит.