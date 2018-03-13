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Павел Прилучный: у российского кино сейчас есть всё, чтобы оно было гораздо лучше голливудского
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Павел Прилучный: у российского кино сейчас есть всё, чтобы оно было гораздо лучше голливудского 

Газета.Ru 13 марта 2018
Актер Павел Прилучный, исполнитель главной роли в фильме режиссера Дмитрия Тюрина «Рубеж», рассказал, не задумывается ли он о Голливуде.
"Не мое это. Не хочу. У российского кино сейчас есть всё, чтобы оно было гораздо лучше голливудского. Американцы ведь не просто так едут учиться в наши актерские школы.
Школа-студия МХАТ, например, забита американцами. А еще ГИТИС, «Щука», «Щепка». Одна из лучших актерских школ — здесь, в России.
Станиславский же — основатель. Поэтому у нас есть все возможности делать кино гораздо круче и талантливее, чем в Америке", — цитирует его слова газета «Известия».
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