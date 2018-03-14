Розанова: меня не страшат маленькие роли

Актриса Ирина Розанова рассказала о том, какие у нее существуют принципы выбора ролей, передает сайт kp.ru.

"Если это не мой формат, если я ему не соответствую. А формат у меня разнообразный. Меня не страшат маленькие роли. Помните, в фильме «Ворошиловский стрелок» Говорухина у меня роль мамы Кати — один съемочный день.

Я не могла отказаться от такого интересного персонажа — за одну секунду рассказать о судьбе маленького человека…

Вообще не могу себе представить, что мне предлагают какую-то картину с большим гонораром, а я расслабилась. Я так не могу. Я все равно должна завестись, мне должно быть интересно, я должна что-то рассказать.

Не деньги главное. Главное, интересный материал, чтобы был хороший режиссер, чтобы собралась хорошая команда. Трудно бывает, когда она не складывается.

Мне в моем советском времени, конечно, очень повезло, потому что режиссеры были главные, они собирали свои команды. Сейчас не все режиссеры имеют возможность держать свою команду долго. Только командой и общим духом можно сделать такое кино как «Жили-были»", — сказала она.