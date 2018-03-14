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Джейн Линч считает, что сериалу «Хор» нужен ремейк
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Джейн Линч считает, что сериалу «Хор» (Glee) нужен ремейк 

Попкорн News 14 марта 2018
Фото: Кадр из сериала «Хор»
В это сложно поверить, но в следующем году исполнится уже 10 лет с тех пор, как сериал «Хор» (Glee) впервые вышел в эфир, и, следуя моде на всевозможные ремейки, сиквелы и ребуты франшиз, актриса Джейн Линч считает, что и сериал «Хор» уже можно перезапускать с новыми актерами.
Линч, которая в сериале «Хор» с 2009 по 2015 год играла тренера Сью Сильвестр, в интервью US Weekly рассказала, что была бы совсем не против «передать эстафетную палочку» новому поколению талантливых юных актеров.
«Это была победная комбинация соединенных друг с другом элементов. Я считаю, что они должны сделать это снова — с другой старшей школой, пригласить новых ребят, нового тренера — все сделать заново».
Хотя «Хор», по сути, закончился всего 3 года назад, мир с тех пор успел сильно измениться — так что у создателей сериала явно нашлись бы свежие идеи для новых сюжетных линий. Впрочем, пресловутые создатели — Райан Мерфи и Брэд Фэлчак — перманентно заняты, поскольку одновременно занимаются сразу несколькими проектами. В их числе — «Американская история ужасов», «Американская история преступлений» (с недавно вышедшим сезоном, посвященным Версаче), «9-1-1», «Вражда». попкорнnews
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