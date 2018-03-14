Джейн Линч считает, что сериалу «Хор» нужен ремейк

Джейн Линч считает, что сериалу «Хор» (Glee) нужен ремейк

В это сложно поверить, но в следующем году исполнится уже 10 лет с тех пор, как сериал «Хор» (Glee) впервые вышел в эфир, и, следуя моде на всевозможные ремейки, сиквелы и ребуты франшиз, актриса Джейн Линч считает, что и сериал «Хор» уже можно перезапускать с новыми актерами.

Линч, которая в сериале «Хор» с 2009 по 2015 год играла тренера Сью Сильвестр, в интервью US Weekly рассказала, что была бы совсем не против «передать эстафетную палочку» новому поколению талантливых юных актеров.

«Это была победная комбинация соединенных друг с другом элементов. Я считаю, что они должны сделать это снова — с другой старшей школой, пригласить новых ребят, нового тренера — все сделать заново».