Съемки нового российского фильма «Мастер и Маргарита» начнутся в апреле 2019 г.

Съемки фильма «Мастер и Маргарита» режиссер Николай Лебедев начнет в апреле 2019 г. Об этом сообщил сообщил продюсер ленты Игорь Толстунов (компания «Профит») в ходе очной защиты проектов кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства.

«Съемки пройдут в апреле-октябре 2019 г. Мы рассчитываем на серьезный зрительский интерес», — подчеркнул И. Толстунов.

Он уточнил, что подбор актеров начнется в апреле 2018 г.

Как ранее сообщили СМИ, фильм планируется выпустить в прокат в 2021 г. Бюджет картины составит 800 млн руб. Режиссером и автором сценария стал Н. Лебедев.