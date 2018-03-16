Съемки нового российского фильма «Мастер и Маргарита» начнутся в апреле 2019 г. 

Съемки фильма «Мастер и Маргарита» режиссер Николай Лебедев начнет в апреле 2019 г. Об этом сообщил сообщил продюсер ленты Игорь Толстунов (компания «Профит») в ходе очной защиты проектов кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства.
«Съемки пройдут в апреле-октябре 2019 г. Мы рассчитываем на серьезный зрительский интерес», — подчеркнул И. Толстунов.
Он уточнил, что подбор актеров начнется в апреле 2018 г.
Как ранее сообщили СМИ, фильм планируется выпустить в прокат в 2021 г. Бюджет картины составит 800 млн руб. Режиссером и автором сценария стал Н. Лебедев.
Ранее роман М. Булгакова неоднократно экранизировали. Первую киноверсию создал в 1971 г. Анджей Вайда. В 1972 г. вышла картина Александра Петровича. В 1989 г. режиссер Мацей Войтышко выпустил четырехсерийный телевизионный фильм. В 1994 г. «Мастера и Маргариту» снял Юрий Кара, но из-за разногласий постановщика и продюсеров фильм вышел лишь спустя 17 лет. В 2005 г. свою версию представил Владимир Бортко.