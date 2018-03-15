«Есть что рассказать»: Харви Вайнштейн снимет автобиографический фильм

65-летний голливудский продюсер Харви Вайнштейн решил вернуться в кинематограф, причем сделать это весьма оригинальным способом — сняв картину о себе. Да, многие актрисы обвинили его в домогательствах и даже изнасилованиях, но, похоже, «герой-любовник», как его окрестили многие СМИ, не теряет веры в себя и не отчаивается, несмотря на критику.

Многие ожидали, что Харви Вайнштейн после многочисленных обвинений в свой адрес выступит с речью, попросит прощения у женщин, которых обидел… Но нет, он планирует в скором времени вернуться к работе — снять автобиографический фильм. В соцсетях обсуждают инициативу кинематографиста, непристойное поведение которого стало главной темой новостных лент последних месяцев.

По мнению Вайнштейна, байопик — отличная возможность представить миру свою версию событий. Напомним, многочисленные звезды шоу-бизнеса обвинили Харви в том, что в обмен на роли в фильмах он требовал оказать ему услуги сексуального характера. Некоторым актрисам удавалось уйти от него невредимыми, другим же пришлось пережить насилие. В СМИ со ссылкой на представителя Харви Вайнштейна указывается, что желание работать над проектом изъявили многочисленные продюсеры, которые посчитали сюжет для будущего фильма весьма интересным, предвкушая его успех на кинорынке.

Пользователи соцсетей обсуждают намерения знаменитости: «Позор и только, как ему не стыдно?» «Почему его до сих пор не посадили в тюрьму?» «Конечно, ему есть что рассказать». «Странное решение, неужели он и правда считает, что ему удастся вернуться в кино?» «А мне интересно будет увидеть его версию развития событий». «Харви, что ты снимать вознамерился? Секс с будущими актрисами? Ну-ну».

В целом, ближайшие планы Харви Вайнштейна получили массу критики. Его не устают осуждать не только в Голливуде, но и далеко за его пределами. Но в США решили увековечить образ горе-продюсера, установив позолоченную статую в «его честь».