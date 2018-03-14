Уход Диаз «на пенсию» оказался шуткой 

Накануне все мировые СМИ растиражировали новость о том, что готовящаяся стать мамой Кэмерон Диаз решила уйти из кино и полностью посвятить себя дому и семье.
Все ведущие издания ссылались при этом на слова близкой подруги актрисы Сэльмы Блэр, которая в одном из интервью сообщила, что Диаз "покончила с актерской карьерой".
Но поклонники белокурой актрисы расстроились преждевременно: сообщение об уходе Кэм "на пенсию" оказалось всего лишь шуткой. В этом призналась сама Сэльма Блэр, написав в своем твитере:
Ребята, пожалуйста: я пошутила в интервью. Кэмерон Диаз никуда не уходит.
Шутница присовокупила, что вместо Диаз придется уйти ей самой — с поста самозванного "пресс-секретаря" актрисы, передает Sky News.
📠📺☎️👩🏻🏫 BREAKING NEWS 🚨🚨🚨. Guys please, I was making a joke in an interview. CAMERON DIAZ is NOT retiring from ANYTHING. And for more breaking news: I am NOW retiring from being Cameron Diaz’s spokesperson. 🎙— Selma Blair (@SelmaBlair) 12 марта 2018 г.