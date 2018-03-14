Джейк Джилленхол снимется в триллере Netflix вместе с Наталией Дайер

Номинант на премию «Оскар» Джейк Джилленхол снимется в новом триллере для Netflix вместе с и Рене Руссо и Наталией Дайер, известной по роли Нэнси Уилер в сериале «Очень странные дела».

Пока про безымянный фильм известно только то, что это будет триллер с элементами хоррора, который расскажет об ужасах мира искусства, коллекционерах и художниках.

В проекте также примут участие Джон Малкович, Тони Коллетт («Абсолютная власть») и Том Стерридж («Рок-волна», «Эфри»). Режиссером назначен Дэн Гилрой, снимавший «Стрингера» и «Эволюции Борна», а продюсером выступит Дженнифер Фокс.