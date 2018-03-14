Ещё
Джейк Джилленхол снимется в триллере Netflix вместе с Наталией Дайер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джейк Джилленхол снимется в триллере Netflix вместе с Наталией Дайер 

Fancy Journal 14 марта 2018
Фото: Fancy Journal
Номинант на премию «Оскар» Джейк Джилленхол снимется в новом триллере для Netflix вместе с и Рене Руссо и Наталией Дайер, известной по роли Нэнси Уилер в сериале «Очень странные дела».
Пока про безымянный фильм известно только то, что это будет триллер с элементами хоррора, который расскажет об ужасах мира искусства, коллекционерах и художниках.
В проекте также примут участие Джон Малкович, Тони Коллетт («Абсолютная власть») и Том Стерридж («Рок-волна», «Эфри»). Режиссером назначен Дэн Гилрой, снимавший «Стрингера» и «Эволюции Борна», а продюсером выступит Дженнифер Фокс.
Fancy Journal: последние новости
Дэнни Бойл снимет новый фильм о Бонде Мадонна снимет фильм о балерине В сети появился трейлер «Мстителей: Война бесконечности»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской18
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение