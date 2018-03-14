Мадонна снимет фильм о темнокожей балерине

Певица будет руководить процессом съемок фильма компании MGM "Полет", сообщает Variety.

Картина расскажет историю жизни американской темнокожей балерины Микаэлы Де Принс, прошедшей путь от бедной сироты из Сьерра Леоне до всемирно известной танцовщицы.

Киностудия выкупила права на экранизацию мемуаров Микаэлы еще в 2015 году и теперь, наконец, продюсеры готовы запустить фильм в производство.

Мадонна подчеркнула, что история Микаэлы очень созвучна ее собственной судьба и для певицы большая честь воплотить эту историю на экране.

Сценарий к фильму доверили написать Камилле Блэкетт ("Новенькая", "Молокососы", "Трудности ассимиляции").