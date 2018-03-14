Хью Лори сыграет принца в продолжении «Короны» 

Знаменитый Доктор Хаус получил предложение сыграть принца Филиппа в третьем сезоне популярного сериала "Корона".
Британский актер заменит Мэтта Смита, исполнявшего роль молодого герцога Эдинбургского в двух первых частях фильма.
По признанию создателя сериала Питера Моргана на роль мужа Елизаветы II рассматривались и другие артисты, но кандидатуру Лори сочли наиболее подходящей.
Новый сезон сериала будет рассказывать о периоде 1960-1980-х годов. И смена актерского состава продиктована тем, что возраст героев поменялся. Так, королеву Елизавету II, которую в предыдущих сезонах играла Клэр Фой, сменит на "посту" Оливия Колман, а на роль принцессы Маргарет утверждена Хелена Бонем Картер.