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Хью Лори сыграет принца в продолжении «Короны»
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Хью Лори сыграет принца в продолжении «Короны» 

Рамблер 14 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Знаменитый Доктор Хаус получил предложение сыграть принца Филиппа в третьем сезоне популярного сериала "Корона".
Британский актер заменит Мэтта Смита, исполнявшего роль молодого герцога Эдинбургского в двух первых частях фильма.
По признанию создателя сериала Питера Моргана на роль мужа Елизаветы II рассматривались и другие артисты, но кандидатуру Лори сочли наиболее подходящей.
Новый сезон сериала будет рассказывать о периоде 1960-1980-х годов. И смена актерского состава продиктована тем, что возраст героев поменялся. Так, королеву Елизавету II, которую в предыдущих сезонах играла Клэр Фой, сменит на "посту" Оливия Колман, а на роль принцессы Маргарет утверждена Хелена Бонем Картер.
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