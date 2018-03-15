«Клуб Винкс» станет сериалом с актерами

«Клуб Винкс» продолжает захватывать сердца юных зрительниц, и теперь у него будет на это еще больше шансов. Один из самых популярных мультсериалов для девочек взялся адаптировать Netflix . И теперь «Клуб Винкс» превратится с сериал с актерами для подростков.

Сюжет остается тот же — волшебная школа-интернат, где шесть подруг учатся управляться со своими силами, попутно решая проблемы личного и мирового масштаба. Аудитория, которая обожает Винкс растет, и теперь им уже можно и сериал посмотреть. Не все же мультики!

У Netflix уже есть опыт работы с Rainbow Group, создавших Винкс. В 2016 году они выпустили два сезона анимированного спин-оффа с названием «Мир Винкс». Так что с нетерпением будем ждать кастинга, чтобы выслушивать восторги или слезы девочек по поводу выбора актрис на роль любимых героинь.

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