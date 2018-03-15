Ещё
Марго Робби снимется в новом фильме Квентина Тарантино
Далее:
Читайте также:
Ещё

Марго Робби снимется в новом фильме Квентина Тарантино 

360tv.ru 15 марта 2018
Фото: DTF.RU
Австралийской актрисе и кинопродюсеру Марго Робби предложили роль в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Об этом сообщила «Газета.ru».
Известная по фильму «Волк с Уолл-стрит» Марго Робби может сыграть супругу режиссера Романа Полански, актрису Шэрон Тейт. Ее убили члены «Семьи», которой руководил Чарльз Миллз Мэнсон.
Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо примут участие в съемках нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», сюжет которого разворачивается в 1960-х годах в США.
360tv.ru: последние новости
Режиссер «Горько» снимет комедию о роботе‐подкаблучнике Российский актер Алексей Воробьев сыграл гея в американском сериале. А раньше был гомофобом Майкл Кейн больше не хочет работать с Вуди Алленом из-за обвинений в педофилии
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц47
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение