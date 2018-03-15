Марго Робби снимется в новом фильме Квентина Тарантино 

Австралийской актрисе и кинопродюсеру Марго Робби предложили роль в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Об этом сообщила «Газета.ru».
Известная по фильму «Волк с Уолл-стрит» Марго Робби может сыграть супругу режиссера Романа Полански, актрису Шэрон Тейт. Ее убили члены «Семьи», которой руководил Чарльз Миллз Мэнсон.
Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо примут участие в съемках нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», сюжет которого разворачивается в 1960-х годах в США.