«Мастера и Маргариту» снова экранизируют

Фото: Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"

Режиссером новой версии знаменитого романа Михаила Булгакова станет Николай Лебедев , известный по фильмам "Легенда №17" и "Экипаж". Сценарий к картине напишет тоже он.

В пресс-службе «Марс Медиа» отметили, что к съемкам фильма еще не приступали:

Фильм будет заявлен на питчинге Фонда кино в эту пятницу,

— рассказала pr-директор «Марс Медиа» Ирина Данилова.

По словам представителей пресс-службы «Марс Медиа», бюджет картины составит 800 миллионов рублей, а на экраны фильм планируют выпустить в 2021 году.