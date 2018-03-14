«Мастера и Маргариту» снова экранизируют 

Режиссером новой версии знаменитого романа Михаила Булгакова станет Николай Лебедев, известный по фильмам "Легенда №17" и "Экипаж". Сценарий к картине напишет тоже он.
В пресс-службе «Марс Медиа» отметили, что к съемкам фильма еще не приступали:
Фильм будет заявлен на питчинге Фонда кино в эту пятницу,
— рассказала pr-директор «Марс Медиа» Ирина Данилова.
Также она заявила, что режиссер и продюсеры картины, которыми стали Константин Эрнст, Леонард Блаватник, Рубен Дишдишян и Игорь Толстунов, разработали очень серьезный концепт того, как все должно выглядеть на экране. Детали, разумеется, не сообщают.
По словам представителей пресс-службы «Марс Медиа», бюджет картины составит 800 миллионов рублей, а на экраны фильм планируют выпустить в 2021 году.
Напомним, что фильм Николая Лебедева станет шестой экранизацией романа "Мастер и Маргарита". До него ленты по бессмертному роману снимали Анджей Вайда (1971), Александр Петрович (1972), Мацей Войтышко (1989, мини-сериал), Юрий Кара (1994, но вышел фильм лишь спустя 17 лет), Владимир Бортко (2005).