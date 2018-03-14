Российский актер стал геем в американском сериале 

Российский актер Алексей Воробьев сыграл в американском сериале «Нереально». Кадры из шоу появились в сети.
Воробьев (в титрах указан как Alex Sparrow) играет одного из конкурсантов шоу для знакомств Алексея Петрова. Его персонаж появляется в третьем сезоне. В третьем эпизоде показан его поцелуй с мужчиной.
По сюжету, герой Воробьева — бывший кокаиновый наркоман и танцор балета. Все конкурсанты борются за сердце Серены Уолкотт.
Алексей Воробьев ранее принимал участие в российском шоу «Холостяк», где искал себе пару среди нескольких конкурсанток.