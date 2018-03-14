Знаменитости, которые много лет скрывали, что они еще и неплохие художники

Знаменитые актеры и музыканты много лет живут словно под микроскопом, об их карьере и личной жизни хотят знать все. Тем не менее некоторые из них умудряются скрывать неожиданные таланты, помимо тех, благодаря которым они прославились. Хотя, возможно, не очень они их и прячут, просто СМИ и фанаты предпочитают обращать внимание на то, что их больше интересует.

Кто-то из знаменитостей в нашей подборке взял в руки кисть еще до прихода всемирной славы, кто-то — уже после. О некоторых вы, возможно, слышали, поскольку они пишут картины много лет под псевдонимом.

Нет ничего удивительного в том, что талантливые люди талантливы во многом. Но мы все равно были изумлены, что в нашем списке оказался, к примеру, Сильвестр Сталлоне . А кто больше всех удивил вас?

Источник: Bored Panda

На картине подпись: «Прежде чем осуждать меня, попробуйте полюбить меня, загляните в свое сердце и задайте вопрос, что вы знаете о моем детстве».

Знаменитый комик Джим Керри и его совсем не смешные картины.

Джонни Депп не только в кино снимается и выступает с группой The Hollywood Vampires, но и пишет картины.

Тут мы совсем не удивлены. Замечательный Энтони Хопкинс , помимо кино, увлекается и живописью. А недавно стало известно, что актер написал волшебный вальс.

Гитарист группы The Rolling Stones Ронни Вуд

Тони Беннетт — американский эстрадный певец, которого еще Фрэнк Синтра называл «лучшим певцом в этом бизнесе». Причем некоторые его картины хранятся в коллекции Смитсоновского музея американского искусства.

Американский певец и автор текстов Боб Дилан . К слову, в 2016 году ему дали Нобелевскую премию по литературе «за создание новых поэтических выражений в рамках великой американской песенной традиции».

Актриса Люси Лью.

Пол Симонон — британский музыкант и бывший бас-гитарист The Clash.

Пусть не актер и не музыкант, но все равно известный всему миру человек — наследник британской короны Чарльз, принц Уэльский

Актер Джеймс Франко.

Фрэнк Синатра.

И наконец, Сильвестр Сталлоне и его неоднозначные картины.