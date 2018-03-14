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Мадонна снимет фильм про балерину
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Мадонна снимет фильм про балерину 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Американская певица Мадонна возвращается в режиссуру: она снимет фильм про балерину Микаэлу ДеПринс. Об этом сообщает The Guardian.
Лента «Взлетая» посвящена уроженке Сьерра-Леоне, которую удочерила пара из США. Там ДеПринс увлеклась балетом и стала известной танцовщицей.
По словам Мадонны, у создателей картины появилась уникальная возможность «пролить свет» на Сьерра-Леоне и позволить ДеПринс стать голосом всех осиротевших детей, рядом с которыми она росла.
Студия MGM разрабатывает проект с 2015 года, после покупки прав на мемуары балерины.
Предыдущей режиссерской работой Мадонны был фильм «МЫ. Верим в любовь» (2011).
Ранее сообщалось, что французский режиссер Клод Лелуш вслед за своим американским коллегой Стивеном Содербергом снимет фильм на смартфон.
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