Хокинг по ту сторону экрана: фильмы и роли физика

Известный физик Стивен Хокинг любил кино. И эта любовь была взаимной.

За свою долгую жизнь Хокинг успел не только написать несколько книг и сняться в документальных фильмах, в которых популяризировал науку, но и войти в массовую культуру.

Обладая хорошим чувством юмора и большой долей самоиронии, Стивен принимал участие и в съемках комедийных сериалов.

История его жизни вдохновила кинематографистов, и за последние 15 лет вышло сразу два байопика посвященных Хокингу, заглавные роли в которых сыграли известные актеры.

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Науку — в массы!

В июне этого года запланирована премьера нового документального фильма под названием «Стивен Хокинг: Судьба Вселенной». Он станет 50-м и, к сожалению, последним шоу, в котором сыграл один из самых популярных ученых современности.

А все началось еще в 1991-м году, когда Эррол Моррис снял независимый документальный фильм «Краткая история времени», посвященный одноименной книге, жизни и достижениям Хокинга. Кроме известного астрофизика, интервью в картине дают его мать Изабель, сестра Мэри, а также многочисленные коллеги.

Затем он появлялся в качестве рассказчика в многочисленных документальных фильмах и сериалах, в том числе — нескольких проектах Discovery и BBC.

Стивен побывал в гостях у Ларри Кинга , выступал в шоу TED Talks и снялся в картине об экологических проблемах «11 час», продюсером которой был Леонардо ДиКаприо

Серьезный ученый в несерьезном кино

В свободное от науки время, Стивен Хокинг успевал принять участие и в проектах развлекательных. Страшный диагноз (боковой амиотрофический склероз) и последующий паралич, в добавок к которому ученый не мог говорить, не стали для него причиной не появлятся на экране.

Дебютом в популярных сериалах для него стал «Звездный путь», в шестом сезоне которого Стивен сыграл роль собственной голограммы, сидящей за покерным столом с андроидом Дейтой , Эйнштейном и Ньютоном.

Благодаря завидной самоиронии Хоккинг не отказался от предложения озвучить свою нарисованную версию в таких известных мультсериалах как «Симпсоны» и «Футурама».

В последние годы астрофизик «засветился» и в «Теории большого взрыва». Его роль была небольшой, но значимой — ему единственному удавалось сбить спесь с главного героя Шелдона Купера и поучить его уму-разуму. Впервые Хокинг появился в сериале в пятом сезоне, а затем еще раз — в восьмом.

История жизни, достойная Голливуда

Судьба распорядилась так, что Хокингу довелось не только сделать значимые открытия в области астрофизики, но и стать примером невероятной силы духа и жажды жизни.

Первый биографический художественный фильм о Стивене Хокинге снял BBC. Астрофизика в картине «Хокинг», которая вышла в 2004 году, сыграл популярный английский актер Бенедикт Камбербэтч . За эту роль Камбербэтч получил на кинофестивале в Монте-Карло «Золотую нимфу».

Спустя ровно десять лет выходит новый байопик под названием «Вселенная Стивена Хокинга». В основу фильма легла книга «Путешествие к бесконечности: Моя жизнь со Стивеном», которую написала первая жена Хокинга, Джейн.

Главную роль в этой экранизации сыграл Эдди Редмейн , и сыграл так хорошо, что после выхода картины Хокинг написал режиссеру Джеймсу Маршу электронное письмо. В нем астрофизик признался, что в некоторые моменты ему казалось, что он видит на экране себя.

Ягуар для злодея

А еще в своеобразной кинокарьере Хокинга нашлось место и для рекламы. И не какой-нибудь, а Jaguar F-Pace. В ней он сыграл весьма харизматичного злодея, который на слова помощника о том, что они управляют временем, своим «фирменным голосом» добавил: «И ягуаром. Ха-ха-ха».