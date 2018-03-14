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Рыцарь и кинозвезда: британскому актёру Майклу Кейну исполняется 85 лет
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Рыцарь и кинозвезда: британскому актёру Майклу Кейну исполняется 85 лет 

RT на русском 14 марта 2018
В среду, 14 марта, британский актёр Майкл Кейн празднует 85-летие. Он родился в небогатой рабочей семье, бросил школу и сменил несколько профессий, а потом по воле случая попал в мир театра и стал одним из самых востребованных британских актёров. Сегодня Кейн — двукратный обладатель «Оскара» и трёхкратный лауреат «Золотого глобуса», в его послужном списке — более ста ролей в кино, а королева Елизавета II посвятила его в рыцари за вклад в культуру страны. О жизни и творчестве Майкла Кейна — в фотогалерее RT.
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