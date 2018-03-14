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Названы самые страшные фильмы в истории кино
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Названы самые страшные фильмы в истории кино 

Рамблер 14 марта 2018
Фото: Кадр из фильма "Женщина в черном"
В список самых жутких фильмов ужасов, составленный порталом BuzzFeed, вошли 38 картин.
Первое место эксперты отдали картине режиссера Маркуса Данстэна «Коллекционер». По сюжету фильма вор, решивший ограбить дом, сам становится жертвой странного маньяка-убийцы в маске.
Серебро получил мистический хоррор "Женщина в черном", главную роль в котором исполнил Дэниэл Рэдклифф. Действие фильма происходит в конце XIX века, а главному герою приходится бороться с таинственным призраком женщины, обитающем в старом поместье.
На третьей строчке расположился фильм ужасов "Зеркала" — ремейк южнокорейской картины «Зазеркалье».
В первую десятку самых страшных фильмов также вошли "Мгла", "Проклятие", "Хэллоуин", "Взаперти", "Кладбище домашних животных", "Полтергейст" и "Незнакомцы".
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