«Большой куш»

Жанр: криминал, комедия, боевик

Год: 2000

Страна: Великобритания, США Режиссер: Гай Ричи

Сценарий: Гай Ричи

Оператор: Тим Морис-Джонс

Кто снимался в фильме «Большой куш»: Бенисио Дель Торо, Деннис Фарина, Винни Джонс, Брэд Питт, Раде Шербеджия, Джейсон Стэйтем, Алан Форд, Майк Рейд, Робби Ги, Ленни Джеймс Сюжет фильма «Большой куш» Френки должен переправить своему боссу бесценный бриллиант. Обуреваемый страстью к азартным играм, по дороге он посещает нелегальный бойцовский клуб. Сделав ставку, Френки попадает в круговорот весьма нежелательных событий. Бриллиант не против заполучить русский мафиози, цыган, двое друзей, грабители, смекалистый боксер, грозный громила и множество других колоритных персонажей. Кому же достанется этот куш? Интересные факты о фильме «Большой куш»:

Сборы фильма в мире более чем в 8 раз превзошли вложенные в производство 10 млн долларов. По слухам, один из этих миллионов Гай Ричи отдал за использование в фильме песни «Lucky Star» своей будущей (на тот момент) жены, певицы Мадонны. Для поддержания дисциплины, Гай Ричи ввел систему штрафов для членов съемочной группы. Сотрудники карались за звонящие мобильные телефоны, опоздания и даже за выражение недовольства. Брэд Питт сам попросил Гая Ричи о роли в любом своем фильме — так актеру понравился дебют Ричи в большом кино «Карты, деньги, два ствола». Питт как ни старался, не смог говорить по-английски с лондонским акцентом, поэтому ему дали роль персонажа, чью нечленораздельную речь не понимают ни другие герои фильма, ни зрители по ту сторону экрана. Это было ответом режиссера тем, кто жаловался на британский акцент персонажей фильма «Карты, деньги, два ствола». Комические ситуации, в которые попадают герои, подсказала Гаю Ричи сама жизнь: он позаимствовал эти истории из документальных фильмов и книг о самых курьезных преступлениях. Англоязычное ругательство «fuck» произносится за 104 минуты экранного времени 153 раза.

Трейлер фильма «Большой куш»: https://www.youtube.com/watch?v=x0mqiDr4wRU