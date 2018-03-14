Марго Робби официально позвали в фильм Тарантино 

Актрису Марго Робби официально позвали в новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Как сообщает Deadline, с ней уже ведут переговоры.
Робби предложено сыграть жену режиссера Романа Полански — актрису Шэрон Тейт, убитую последователями группировки Чарльза Мэнсона.
Если переговоры закончатся успешно, то Робби присоединится к Брэду Питту и Леонардо Ди Каприо, об участии которых стало известно ранее.
Ди Каприо сыграет в фильме вышедшего в тираж актера телевизионных вестернов Рика Далтона, а Питту досталась роль его многолетнего дублера-каскадера Клиффа Бута.