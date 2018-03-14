Бывший худрук Приморского театра оперы и балета сыграл Бетховена

Он снялся в фильме.

Бывший художественный руководитель Приморского театра оперы и балета Антон Лубченко исполнил роль Людвига Бетховена в фильме Светланы Музыченко «Иоаннис Каподистрия. Русский европеец». Об этом он рассказал в своем фейсбуке.

«Сегодня снимаюсь в роли Людвига Бетховена в фильме Светланы Музыченко «Иоаннис Каподистрия. Русский европеец» об известном греческо-российском государственном деятеле, шестом по счёту министре иностранных дел Российской империи (с 1816 по 1822 год). В кадре мне предстоит продирижировать первой частью Кантаты Der Glorreiche Augenblick («Славное мгновение») op.136, написанной Бетховеном в честь Венского конгресса. На премьере присутствовал Император Александр I», — рассказал Лучбенко.

«Я познакомился с партитурой этого сочинения гениального композитора прямо сегодня на съёмочной площадке: к сожалению, эта дивная Кантата крайне редко исполняема. Теперь абсолютно твёрдо решил обязательно продирижировать её не с экрана, а со сцены, и, конечно, уже в своём собственном обличии», — поведал он.

По словам Лубченко, фильм «Иоаннис Каподистрия. Русский европеец» выйдет осенью 2018 года.