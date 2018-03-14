«Завтрак у Тиффани»

Жанр: мелодрама, комедия

Год: 1961

Страна: США Режиссер: Блейк Эдвардс

Сценарий: Джордж Аксельрод, Трумэн Капоте

Оператор: Франц Планер, Филип Х. Лэтроп

Кто снимался в фильме «Завтрак у Тиффани»: Одри Хепберн, Джордж Пеппард, Патриция Нил, Бадди Эбсен, Мартин Болсам, Хосе Луис де Вильялонга, Джон МакГайвер, Дороти Уитни, Стэнли Адамс, Элвия Оллман Сюжет фильма «Завтрак у Тиффани» Красотка Холли Голайтли живёт в своё удовольствие, не осложняя себе жизнь соблюдением моральных принципов. Она мечтает найти богатого мужчину, который взял бы на себя ее содержание. Когда этажом выше поселяется молодой импозантный сосед Пол, жизнь девушки обретает новый смысл. Но она не знает, что Пол съехал от богатой любовницы, на содержании которой жил. По всем признакам, Пол — герой не ее романа. К тому же горизонте появляется бывший муж Холли Док, который все еще ее любит. Интересные факты о фильме «Завтрак у Тиффани»:

За основу сценария взято одноименное произведение Трумэна Капоте. Маленькое черное платье, в котором Холли появляется в фильме, пошито лично Юбером де Живанши, близким другом актрисы и основателем модного Дома Givenchy. На этапе планирования главная роль отводилась Мэрилин Монро. Но ее обошла Одри Хепберн, причем, не только в борьбе за роль, но и с финансовой точки зрения. За работу в «Завтраке у Тиффани» она получила 750 тысяч долларов, став самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда на тот момент времени. Песня «Moon River», написанная Генри Манчини на слова Джонни Мерсера специально под вокальные данные Одри Хепберн, получила «Оскар» как лучшая песня к фильму. С тех пор она перепевалась неоднократно.

Трейлер фильма «Завтрак у Тиффани»: https://www.youtube.com/watch?v=7OuXEsRH4Pk Кадры из фильма «Завтрак у Тиффани»:

Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани»

Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани»

Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани»

Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани»

Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани»