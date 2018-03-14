В Доме романса Щукина покажут авторский спектакль

В Доме романса района Щукино авторский театр Валентина Дудникова представит трагикомедию «Мужчина по расписанию».

— Коллектив театра включает как профессиональных актеров, так и любителей, отличающихся не меньшим талантом и индивидуальностью. В спектакле заняты актеры театра и кино. Автор и режиссер — Валентин Дудников, — отметила представитель Дома романса Анжела Приходько.

Напомним, Валентин Дудников — драматург и режиссер. Начинал свою деятельность с кино. Снял несколько короткометражных фильмов, которые были отмечены на различных кинофестивалях. Последние 25 лет посвятил театру, при этом ставил спектакли исключительно по написанным им самим пьесам. В этом особенность и уникальность авторского театра Валентина Дудникова.

Спектакль «Мужчина по расписанию» покажут 24 марта в 19.00. Возрастное ограничение: 16+. Адрес Дома романса: ул. Расплетина, д. 2. Телефон для справок: 8 (499) 197-48-31. (вт)