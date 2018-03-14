Ещё
В Доме романса Щукина покажут авторский спектакль
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Доме романса Щукина покажут авторский спектакль 

Управа района Щукино 14 марта 2018
Фото: Управа района Щукино
В Доме романса района Щукино авторский театр Валентина Дудникова представит трагикомедию «Мужчина по расписанию».
— Коллектив театра включает как профессиональных актеров, так и любителей, отличающихся не меньшим талантом и индивидуальностью. В спектакле заняты актеры театра и кино. Автор и режиссер — Валентин Дудников, — отметила представитель Дома романса Анжела Приходько.
Напомним, Валентин Дудников — драматург и режиссер. Начинал свою деятельность с кино. Снял несколько короткометражных фильмов, которые были отмечены на различных кинофестивалях. Последние 25 лет посвятил театру, при этом ставил спектакли исключительно по написанным им самим пьесам. В этом особенность и уникальность авторского театра Валентина Дудникова.
Спектакль «Мужчина по расписанию» покажут 24 марта в 19.00. Возрастное ограничение: 16+. Адрес Дома романса: ул. Расплетина, д. 2. Телефон для справок: 8 (499) 197-48-31. (вт)
Управа района Щукино: последние новости
В ТЦСО «Щукино» покажут фильмы о тиграх В Щукине пройдет концерт экспериментальной музыки Конкурс книжной буффонады пройдет в СЗАО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение