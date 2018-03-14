Иранская актриса встретится со зрителями в кинотеатре «Космос» 

Бесплатный кинопоказ пройдёт в «Космосе» 16 марта. Зрители увидят документальный фильм «От нуля до пьедестала».
— «От нуля до пьедестала» — едва ли не первый документальный фильм, вышедший в Иране в широкий прокат, и сейчас он бьет на родине все рекорды по посещаемости. Картину представит ее продюсер, посол доброй воли ЮНИСЕФ в Иране и знаменитая иранская актриса Махтаб Керамати, — сообщили в пресс-службе «Москино».
Начало показа в 18.00. Вход свободный, по регистрации.
Напомним, кинотеатр «Космос» находится по адресу проспект Мира, 109. (иб)