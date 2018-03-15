Ещё
Спивак спасла «левую руку Вилковой»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спивак «спасла левую руку» Вилковой 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: @oldkavilochka
Сейчас Екатерина Вилкова снимается в картине «Шифр» и активно постит фоточки съемочного процесса. По снимкам хорошо видно, что сериал будет посвящен 50-м годам прошлого века.
В главных ролях в проекте задействованы Марьяна Спивак, Яна Осипова и, конечно же, Екатерина Вилкова. Как ни странно, хрупкие и изящные дамы в сериале исполнят роли бывших разведчиц, которые встретились много лет спустя в следственных органах, а теперь разоблачают особо опасных преступников.
Очевидно, по сценарию девушкам придется натерпеться страху. На это явно намекнула Вилкова, выложив фото в красной перчатке, причем другая у нее — черная, и подписав, что руку в черной перчатке спасла Марьяна Спивак. К кому в данном случае относился ее комментарий «кровавая лапа убийцы» пока непонятно, но поклонники искренне надеются, что, как только сериал выйдет на экраны, все станет понятно.
Премьера ленты запланирована на 2018 год.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц47
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение