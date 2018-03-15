Спивак «спасла левую руку» Вилковой

Сейчас Екатерина Вилкова снимается в картине «Шифр» и активно постит фоточки съемочного процесса. По снимкам хорошо видно, что сериал будет посвящен 50-м годам прошлого века.

В главных ролях в проекте задействованы Марьяна Спивак Яна Осипова и, конечно же, Екатерина Вилкова. Как ни странно, хрупкие и изящные дамы в сериале исполнят роли бывших разведчиц, которые встретились много лет спустя в следственных органах, а теперь разоблачают особо опасных преступников.

Очевидно, по сценарию девушкам придется натерпеться страху. На это явно намекнула Вилкова, выложив фото в красной перчатке, причем другая у нее — черная, и подписав, что руку в черной перчатке спасла Марьяна Спивак. К кому в данном случае относился ее комментарий «кровавая лапа убийцы» пока непонятно, но поклонники искренне надеются, что, как только сериал выйдет на экраны, все станет понятно.

Премьера ленты запланирована на 2018 год.