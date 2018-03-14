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Участники киноклуба в проезде Аэропорта посмотрят фильм «Призрачная нить»
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Участники киноклуба в проезде Аэропорта посмотрят фильм «Призрачная нить» 

Управа района Аэропорт города Москвы 14 марта 2018
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В отделе Московской службы психологической помощи населению, который расположен в проезде Аэропорта, в четверг, 22 марта, состоится показ фильма режиссера Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить» с последующим обсуждением. Об этом сообщила ведущая действующего здесь киноклуба Янина Лимонт.
— В Лондоне 1950-х годов знаменитый кутюрье Рейнольдс Вудкок создает неповторимые образы для королевской семьи, звезд кино, богатых наследниц и светских львиц. Жизнь гения радикально меняется с появлением молодой своенравной Альмы, которая становится его музой, — рассказала о фильме Лимонт.
Напомним, что киноклуб — это открытая группа, куда может прийти любой желающий. Начало показа в 18.00. Продолжительность встречи составит не менее трех часов. Необходима предварительная запись по телефону 8 (499) 157-96-67.
Гостей будут ждать по адресу проезд Аэропорта, д. 11. (мю)
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