Как стоит воспринимать восторженные твиты с премьер фильмов

Парадокс кинокритика.

В последнее время в западных СМИ (да и в российских тоже) активно развивается жанр подборок первых мнений с премьеры.

Стоит сразу признать, что он работает не только в интересах читателей, но и в интересах киностудий. Голливудские компании всё чаще стали снимать запрет на публикацию мнений в соцсетях раньше, чем запрет на публикацию рецензий.

Это значит, что журналист может выйти из зала и коротко описать свои впечатления в Твиттере, но с углублённым анализом ему придётся подождать несколько дней.

Так зачем это студиям? В данном случае на них работает эффект горячей головы.

Попытаюсь объяснить, как это работает, на примере «Последних джедаев». Большинство зрителей пришло смотреть этот фильм уже после того, как о картине сформировалось первое общественное мнение. Вы ещё не успели войти в зал, а ваше отношение уже немного изменилось под давлением злобных колонок, твитов и ранних рецензий.

Но у критиков такой роскоши как чужое мнение обычно нет. Они смотрели «Последних джедаев» первыми в мире.

Просто представьте на секунду, что вы приходите на гала-премьеру. Картину на сцене вам представляют все основные звёзды, включая Марка Хэмилла. Ещё до своего начала «Последние джедаи» перестают для вас быть просто продуктом, так как вы лично встречаетесь с людьми, стоящими за фильмом.

А потом вам включают блокбастер Райна Джонсона — полный перевёрнутых штампов, неожиданных сюжетных поворотов. Большой и дорогой — такой, что очень легко поддаться ему и выйти из зала в приподнятом настроении.

В этот момент критик достаёт из кармана свой смартфон и пишет в Твиттер, что фильм ему очень понравился, а если недостатки и есть, то они поначалу кажутся мелкими. Истинное понимание качества картины может прийти спустя часы или даже дни — когда обозреватель сядет перед пустым листом и начнёт раскладывать всё по полочкам.

Так работает человеческий мозг: иногда вы со временем можете возненавидеть фильм, от которого были в восторге во время просмотра.

В своё время я читал, что третий фильм о Бэтмене Кристофера Нолана разве что не лечит болезни — настолько он безупречен и шедеврален. Когда я добрался до кинотеатра, оказалось, что это было преувеличением. А потом я сам написал в Твиттер примерно то же самое про «Последних джедаев», но сейчас так уже, само собой, не считаю, хотя всё равно остаюсь в лагере сторонников фильма, который жертвует содержанием ради эпатажа.

Так уж получается, что критики, пишущие твиты на горячую голову, волей-неволей становятся инструментом маркетинга. Обычно они говорят в этот момент от чистого сердца и считают своё восторженное мнение правдой, но оно редко бывает окончательным. Фанаты дальше таких твитов часто не заходят, а ведь спустя пару дней тот же самый журналист обычно выпускает более спокойную рецензию.

Неудивительно, что первые отзывы на те же самые фильмы с российских пресс-показов оказываются более сдержанными, чем у американских коллег. Если речь идёт не об отечественных картинах, то у нас почти никогда не бывает звёзд, красных ковровых дорожек и фуршетов. Чаще всего представителям прессы показывают фильм в рамках вполне обыкновенного киносеанса — просто раннего.

Однако у нас эффект «горячей головы» всё-таки тоже есть. Он связан прежде всего с самой аудиторией в зале.

Закрытый пресс-показ — это профессиональный просмотр. На таких сеансах часто либо забирают смартфоны, либо просят выключить, а критики обычно предпочитают не нести в зал даже еду. Надо ли говорить, насколько это делает сеанс лучше?

В дополнение к этому у меня есть ещё и субъективное ощущение того, что критики обычно более чутки в отношении шуток и отсылок, поэтому атмосфера в зале обычно царит куда более праздничная и весёлая.

В своё время я сходил на пресс-показ «Хижины в лесу», где представители петербургского сайта «Кино-Говно» и прочая лояльная к Джоссу Уидиону аудитория громко хохотала почти над каждой шуткой. Это был настоящий праздник.

Когда я пересмотрел «Хижину в лесу» в обычном мультиплексе, за сеанс я услышал лишь пару смешков. Фильм стал восприниматься намного хуже: разница была как между живым исполнением на концерте и записью, которую ты слушаешь дома. Содержание то же, но чувство причастности и праздника исчезло: окружающие меня люди смотрели «Хижину в лесу» не как деконструкцию жанра, а как не очень страшный хоррор.

Ранние мнения могут быть полезными, просто нужно всегда помнить о том, что критики смотрят фильмы не так как вы — особенно голливудские критики. У них другие условия, другой контингент и совсем другая атмосфера в зале. Чаще всего они попадают на сферический сеанс в вакууме, который большинству зрителей недоступен.

Когда вы в следующий раз будете читать восторженные мнения с премьеры какого-то фильма, лучше на всякий случай делите все самые сильные эпитеты на десять, а на упомянутые недостатки, наоборот, обращайте особое внимание.

Я думаю, вы и так это обычно делаете, потому что не раз в своей жизни на этом обжигались. Но нужно понимать, что критики чаще всего пишут от всей души. Просто даже самого матёрого профессионала после просмотра могут захлестнуть сильные эмоции — особенно, если он любит кино, как и вы. Настоящим критиком он становится позже — когда включает холодную голову.

#мнения