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Россияне оценили качество отечественного кино
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Россияне оценили качество отечественного кино 

РИАМО 14 марта 2018
Фото: РИАМО
Жители России высказались о качестве отечественных фильмов, в опросе приняли участие более 8 тысяч зрителей из 12 городов, сообщает Газета.ru.
«Более половины респондентов (61%) отметили, что качество российских фильмов стало лучше по сравнению с предыдущими годами», — говорится в сообщении.
В обратном уверены 4% опрошенных, еще 25% полагают, что качество отечественного кино за последние пару лет не изменилось.
Также оказалось, что среднестатистическому зрителю 30 лет, он ходит в кино один-два раза в месяц, а за последний год посмотрел в кино 15 фильмов. Картину для просмотра выбирает более чем за сутки до сеанса.
Каждый четвертый посетитель кинотеатра (27%) стал ходить в кино чаще, чем год назад, а 55% аудитории ходили в кино с той же частотой.
Ранее сообщалось, что фильм «Движение вверх» стал вторым по популярности за всю историю российского проката.
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