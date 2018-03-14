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В Санкт-Петербурге умер режиссёр фильмов «Мэри Поппинс, до свидания» и «Соломенная шляпка»
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В Санкт-Петербурге умер режиссёр фильмов «Мэри Поппинс, до свидания» и «Соломенная шляпка» 

e1.ru 14 марта 2018
Фото: e1.ru
Об этом на своей станице в Facebook сообщил журналист и писатель Анатолий Аграфенин.
РИА «Новости» со ссылкой на «Ленфильм» уточняет, что знаменитый режиссёр скончался в Покровской больнице.
Леонид Квинихидзе — советский и российский кинорежиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. Он режиссировал такие известные фильмы, как «Мэри Поппинс, до свидания», «31 июня», «Небесные ласточки», «Соломенная шляпка», «Крах инженера Гарина». В «Мэри Поппинс, до свидания» снимался скончавшийся в понедельник Олег Табаков. Ему было 82 года.
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