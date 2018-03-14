Боксёр Дмитрий Кудряшов сыграл князя Святослава в фильме «Донская быль»

Завершена работа над историко-документальным фильмом «Донская быль», в котором одну из главных ролей — князя Святослава — исполнил известный профессиональный боксёр Дмитрий Кудряшов.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил автор проекта — волгодонский журналист и оператор Валерий Ганиев.

Из фильма зритель узнает, как Дон стал границей Киевской Руси, как на его берегу появилась и исчезла крепость Саркел, кто дал начало казачьему роду в станице Романовской, сколько веков цимлянской виноградной лозе и другие тайны, завесы над которыми приоткрывает автор в своём кинопроекте.

«Это плод творчества многих людей. Прежде всего, благодарю актёров и тех, кто помогал в съёмках, оказал финансовую помощь. Фильм закончен, и вы увидите, во что воплотились ваши деньги», — написал автор в комменатриях к фильму, который выложен на Youtube.

Как выяснил «АиФ-Ростов», помимо Дмитрия Кудряшова в вильме снимались и другие волгодонцы: роль кагана Иосифа сыграл актёр Эвард Бриони, атамана Смагу — учитель физики Михаил Харламов, эпизод с казаком, провожающим сына на службу, сыграл фольклорный ансамбль хутора Потапов «Казачье подворье».

Валерию Ганиеву также помогали волгодонские операторы, художники, скульпторы, музейные работники, а также реконструкторы и конники местных клубов «Гиперборей» и «Фаворит», мастера Школы джигитовки из Суровикино Волгоградской областии и многие-многие другие патриоты донского края. При подготовке фильма автор использовал труды биолога, историка русского виноградарства Александра Потапенко.

Добавим, что за кадром 30-минутного фильма звучит голос самого автора, который пробирает до мурашек. Валерий Ганиева так определяет свой фильм: «Это некое состояние, окно в степь, где стирается время; сон, в котором его знакомые преображаются в исторических персонажей под действием музыки донского ветра».