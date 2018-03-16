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В Петербурге простились с режиссером Леонидом Квинихидзе
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В Петербурге простились с режиссером Леонидом Квинихидзе 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: Петербургский дневник
С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербурге простились с кинорежиссером и сценаристом Леонидом Квинихидзе, сообщили РИА Новости на киностудии «Ленфильм».
Леонид Квинихидзе скончался 13 марта на 81-м году жизни в Покровской больнице в Санкт-Петербурге.
"Прощание с Леонидом Александровичем состоялось сегодня в морге Покровской больницы. Он будет похоронен на Шушарском кладбище", — сказал собеседник агентства, отметив, что «ленфильмовцы скорбят вместе с родными и близкими Леонида Александровича».
Леонид Квинихидзе — советский и российский кинорежиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. Он получил широкую известность как кинорежиссер фильмов «Небесные ласточки», «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс, до свидания», «31 июня», и других.
Квинихидзе работал режиссером-постановщиком на киностудии «Ленфильм» (1963-1976). В 1977–1978 годах — главный режиссер и художественный руководитель Московского Государственного театра «Мюзик-холл». В 1977–1998 годах — режиссер-постановщик киностудии «Мосфильм». В 1999 году — режиссер Одесского театра музыкальной комедии. В 2000–2002 годах — главный режиссер Крымского национального музыкального театра. В 2006–2008 годах — главный режиссер Санкт-Петербургского Государственного музыкального театра «Карамболь». В 2010–2011 — главный режиссер и художественный руководитель Хабаровского краевого музыкального театра.
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