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Звезда новой «Лары Крофт» Викандер продемонстрировала неожиданно большой бюст в смелом платье
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Звезда новой «Лары Крофт» Викандер продемонстрировала неожиданно большой бюст в смелом платье 

Passion.ru 14 марта 2018
Фото: Passion.ru
Алисия Викандер Алисия Викандер Алисия Викандер Алисия Викандер Алисия Викандер в роли Лары Крофт Алисия Викандер в роли Лары Крофт Алисия Викандер Алисия Викандер с супругом Майклом Фассбендером Алисия Викандер и Майкл Фассбендер Алисия Викандер Вчера вечером в Лос-Анджелесе прошла премьера фильма «Tomb Raider: Лара Крофт». Исполнительница главной роли Алисия Викандер вызвала бурный восторг поклонников, появившись на красной дорожке в платье Louis Vuitton с умопомрачительным декольте. Причем наряд волшебным образом приподнял и будто визуально увеличил грудь девушки. Но в какой-то момент платье все же сыграло с Алисией злую шутку: актриса чуть потянула ткань вниз и… засветила лишнее. Впрочем, красавица не смутилась, поправила платье, ослепительно улыбнулась и прошествовала в зал Chinese Theatre. А как вам провокационный образ Алисии Викандер? Фильм «Tomb Raider: Лара Крофт» выходит на российские экраны уже завтра, 15 марта. Фото: Global Look Press
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