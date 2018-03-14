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Евгений Миронов покатался на лыжах вместе с губернатором Сахалина
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Евгений Миронов покатался на лыжах вместе с губернатором Сахалина 

Teleprogramma.pro 14 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Участники фестиваля телевизионных фильмов «Утро Родины» в свободное от конкурсной программы время посвятили катанию на лыжах по трассам спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» и ездили на подледную рыбалку.
Некоторые из приезжих знаменитостей впервые стали на лыжи. Очень переживали, что не получалось с первого раза.
— У меня не получилось. Может быть завтра я вернусь и снова попробую. Невероятный адреналин, трассы огромные, просто космические, — актриса Любава Грешнова была в полном восторге от горы.
Ее эмоции разделил и режиссер Дмитрий Иосифов, всем знакомый по роли Буратино в одноименном детском фильме времен СССР.
— Мне очень нравится. Воздух фантастический и красиво очень, пейзаж открывается сумасшедший, — поделился режиссер
Также на «Горном воздухе» побывал и актер Евгений Миронов. О том, как развивается спортивно-туристический комплекс, ему рассказал губернатор Олег Кожемяко. Народный артист России горными лыжами занимается 15 лет. На Сахалине он опробовал две трассы. Сначала прокатился по восточному склону, а чуть позднее протестировал юго-западный серпантин.
— Завидую, что у вас есть такое место, и люди, которые думают о будущем. Я здесь был пять лет назад и, поверьте, все очень изменилось. Открываются новые трассы, подъемники, есть свет на спуске. Я знаю, что школьники здесь проходят уроки физкультуры. Это замечательно! — сказал артист.
На фестиваль «Утро Родины» Евгений приехал, чтобы представить публике свою работу в телесериале «Демон революции».
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