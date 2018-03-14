7 фильмов, чтобы пережить развод

Развод — дело неприятное и нелегкое. Прожитые годы дают о себе знать — многие пары годами живут, не разведясь официально, другие — постоянно встречаются. даже после подписания бумаг, а третьи никак не могут оправиться от тяжелых воспоминаний.

Мы собрали 7 фильмов о браке, разводе и всех вытекающих последствиях, чтобы вы знали, что многие с этим сталкиваются. Если же вам хочется позитива, на ivi стала доступна комедия «Женщины против мужчин: Крымские каникулы».

Нелюбовь

Борис и Женя на грани развода. У обоих уже есть новые пассии, планы на будущее, и только их сын Алеша является главным предметом споров в семье — оба родителя хотят новую жизнь без «балласта» и перевесить ответственность на другого. Не выдержав родительских ссор, мальчик убегает из дома.

Гуляй, Вася!

Василиса и Митя, поженившиеся несколько лет назад, не выдержали совместной жизни и разъехались, правда, официально развод так и не оформили. Теперь, когда Митя наконец-то нашел «ту самую», жена не дает развод. Точнее, она подпишет бумаги при двух условиях: ее лично познакомят с новой пассией будущего бывшего мужа, и Митя найдет себе замену.

Большие глаза

Маргарет, талантливая мать-одиночка, никак не может пробиться в мире искусства — спросом пользуются только работы художников-мужчин, а яркая блондинка вряд ли сможет написать шедевр. Все меняется, когда она находит супруга — Уолтера Кина, который предложил ей выставляться от своего имени. Со временем любовь превратилась в тиранию, а Маргарет — в заложницу «образа» своего бесталанного эгоистичного мужа.

Дикая

С трудом пережив смерть матери, Шерил впадает в депрессию, упивается своим горем, алкоголем, наркотиками и случайными связями. В итоге она разводится с мужем и решает начать жизнь с чистого листа. И для начала она хочет в одиночку пройти тихоокеанскую туристическую тропу длиной в 1100 миль (1800 километров), чтобы переосмыслить свою жизнь.

Она

Недалекое будущее. У каждого человека есть возможность пользоваться персонифицированной операционной системой с искусственным интеллектом. Одинокий писатель Теодор решается на нововведение, и так в его жизни появляется Саманта. В Саманте он находит настоящего друга, и очень скоро их отношения выходят за рамки деловых.

Селеста и Джесси навеки

Селеста и Джесси — идеальная пара. Они понимают друг друга с полуслова, влюбились с первого взгляда, даже в самые тяжелые времена они готовы на все ради друг друга. Но идеальный брак не всегда заканчивается хэппи-эндом. Селеста и Джесси решают развестись.

Эта дурацкая любовь

Кэл любил свою жену Эмили долгие 30 лет — со дня их знакомства. Они успели пожениться, купить и обустроить дом, вырастить троих чудесных детей, но, как выяснилось, Эмили не была счастлива и завела роман на стороне. Пара развелась, и теперь Кэлу, который всю жизнь встречался только с одной девушкой, придется наловчиться знакомиться с женщинами.