Ещё
«Король тортов» Ренат Агзамов ищет народный рецепт
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Король тортов» Ренат Агзамов ищет народный рецепт 

Партнерский материал 14 марта 2018
Фото: партнерский материал
15 марта в 19:00 на телеканале «Пятница!» стартует второй сезон самого сладкого проекта — реалити-шоу «Кондитер» с чемпионом России по кондитерскому мастерству Ренатом Агзамовым.
В прошлом сезоне именитый кондитер дал шанс российским кулинарам-любителям побороться за место в его команде профессионалов. На этот раз Агзамов вместе с победительницей первого сезона ищет уникальный и самобытный рецепт сладкого угощения. Тот, кому удастся удивить «короля тортов» своим кондитерским шедевром, получит один миллион рублей, а также то, о чем смеет желать даже профессиональный кондитер: его десерт увидит, а главное — попробует вся Россия!
Чтобы найти рецепт народного и самобытного торта, Ренат Агзамов отправится в российские города. Кулинары из Краснодара, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Мурманска и других регионов страны готовы представить на суд именитого кондитера свои бисквитные шедевры. Суровая критика, но справедливая оценка «Короля тортов» заставит некоторых кондитеров изменить свои рецепты и подачу угощения, а кого-то — навсегда забыть о кулинарном деле.
Кто из кондитеров сумеет достойно представить свой город и выдержать требовательность и строгость Рената Агзамова, а кому придется уйти ни с чем, можно узнать совсем скоро на телеканале «Пятница!».
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц47
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение