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Хотим все! Белая водолазка из «Прочь» и другие модные вещи из главных фильмов этого года
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Хотим все! Белая водолазка из «Прочь» и другие модные вещи из главных фильмов этого года 

Peopletalk 14 марта 2018
Фото: Peopletalk
Английский Vogue собрал подборку лучших фэшн-моментов из фильмов этого года. Бери на заметку!
В номинации «Свитер года» побеждает бордовый свитер главного героя Джонни из фильма «Божья Земля». Режиссер Френсис Ли хотел, чтобы его персонажи носили одежду, которую они на самом деле могли бы себе позволить. «Это синтетика, это даже не шерсть!» — признался он.
Желтый дождевик главной героини фильма «Бегущий по лезвию 2049» признан самым модным средством для борьбы с плохой погодой.
Награда «Лучшая водолазка» присвоена белой водолазке главной героини фильма «Прочь».
«Лучшее зеленое платье» — фильм «Призрачная нить».
«Лучшие полоски» на пижаме у очаровательного мишки Паддингтона.
«Лучшее использование драпировки» — «История призрака».
Ну а лучшее напоминание о подростковых экспериментах со внешностью достается макияжу Элио из фильма «Зови меня своим именем».
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/hotim-vse-samye-modnye-obrazy-iz-filmov-nominantov-oskara/
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