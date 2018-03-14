Collider: после тестовых показов в сиквел «Дэдпула» добавили сцены с Домино и Кейблом

Вопреки сообщениям о негативной реакции зрителей, студия лишь хочет сделать потенциальный хит ещё лучше.

Согласно источникам портала Collider, тестовые показы «Дэдпула 2» прошли успешно, и его посетители оценили фильм очень высоко. Об этом журналисты узнали от побывавших на них зрителей.

На первом из показов, прошедшем в январе, картина получила оценку 90 или 91 балл из 100. Позднее, после доработки монтажа, зрителям снова показали фильм, и их оценка поднялась выше 95 баллов.

По информации журналистов, многие после просмотра высказали лишь одно пожелание — больше сцен с Домино и Кейблом, которые появились в сиквеле впервые.

По всей видимости, пересъёмки «Дэдпула 2», о которых сообщил актёр Джош Бролин, организовали именно для того, чтобы уделить в фильме больше внимания персонажам, которые так понравились зрителям.

На Collider отмечают, что Fox, скорее всего, пытаются лишь найти способ улучшить картину, а не «спасти» её.

О неудачных тестовых показах и «несвязном» сюжете второго «Дэдпула» 11 марта сообщили несколько блогеров и СМИ со ссылкой на анонимные источники. Некоторые пользователи сети предположили, что негативная реакция зрителей может быть связана со сменившимся режиссёром — первую часть снял Тим Миллер, а за вторую отвечает Дэвид Литч, постановщик «Взрывной блондинки».

В российский прокат «Дэдпул 2» выйдет 17 мая.

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