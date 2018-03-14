Научпоп: Памяти Стивена Хокинга

Кадр из фильма

Еще до того, как сыграть Шерлока и стать мировой знаменитостью, Бенедикт Камбербэтч перевоплотился в молодого Стивена Хокинга — подающего большие надежды ученого, который во время учебы в Кембридже обнаружил, что болен боковым амиотрофическим склерозом. Сам Кабербэтч говорил, что сыграть Хокинга было для него огромной честью — он согласился бы это сделать даже бесплатно.

Кадр из фильма

Идею этого фильма авторы вынашивали почти два десятилетия — с того самого момента, когда сценарист Энтони Маккартен прочел «Краткую историю времени» и, как и миллионы других людей, «заболел» наукой в интерпретации Хокинга. На главную роль, почти без проб, был утвержден Эдди Редмейн (кстати, близкий приятель Камбербэтча) — роль первой жены Хокинга сыграла Фелисити Джонс . Как и в «Хокинге», это рассказ о становлении гения, и о том, как он научился жить со своей болезнью. Хокинг встречался с Эдди Редмейном лишь один раз, и, как честно признался актер, встреча «не то чтобы удалась»: «О чем нам говорить? Он гений, а я так, актер всего-навсего». Тем не менее, сам физик потом признавался, что фильм оказался «пугающе достоверен», и в некоторых сценах ему казалось, что он смотрит на собственное зеркальное отражение.

Стивен Хокинг («Теория большого взрыва»)

Кадр из сериала

У ученого было прекрасное чувство юмора — и он не раз «играл самого себя» — в сериале «Звездный путь», в «Футураме» и «Симпсонах». Но наиболее часто Хокинг баловал своим вниманием «Теорию большого взрыва» — он появился как минимум в семи эпизодах, в промежутке между 2014 и 2017 годами. От Хокинга без ума буквально все герои сериала: Леонард врет, что является его коллегой, Шелдон едет глубокой ночью в аэропорт, чтобы повидаться с Хокингом лично.

Стивен Хокинг («Симпсоны»)

Кадр из мульфильма

Сыграть настоящего злодея — вот, действительно вызов для человека, которым восхищался весь мир. В «Симпсонах» Хокинг сыграл злого гения, который крадет у Гомера теорию пончикообразной вселенной — и, да, если бы он действительно сделал это, мы бы его простили.